Kallas: “contro Nato e UE la Russia non ha alcuna possibilità”

“Oggi, contro la Nato e l’Ue, la Russia non ha alcuna possibilità. Ma dobbiamo restare uniti. Quando i leader della Nato si incontreranno la prossima settimana, mantenere l’unità nell’alleanza sarà una priorità tanto quanto aumentare la spesa per la difesa”.

Lo ha dichiarato la capa della diplomazia Kaja Kallas al Parlamento europeo a Strasburgo in vista del vertice Nato all’Aia. (askanews)