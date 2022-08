Malore del conducente, bus finisce fuori strada

foto repertorio

Un bus è uscito di strada alla periferia di Pavia per un malore del conducente che è rimasto gravemente ferito. L’autista, di 57 anni, si è accasciato sul volante perdendo il controllo del mezzo, che ha abbattuto un paletto della segnaletica stradale vicino a un rondò.

Il bus si è fermato per il dislivello della rotatoria. Gli automobilisti che transitavano nello stesso tratto hanno frenato bruscamente evitando l’impatto con l’autobus. Sul posto sono interventi gli operatori del 118. L’autista è stato trasferito al Policlinico San Matteo dove è ricoverato in rianimazione. Illesi i pochi passeggeri che erano sul mezzo. Sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale per ricostruire con la dinamica dell’incidente. www.milanotoday.it

