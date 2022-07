Stacca a morsi parte del dito a titolare di un minimarket per rapinarla

ROMA – È entrato in un negozio di via Giolitti per commettere una rapina. Un colpo fallito, perché non aveva fatto i conti con la reazione della titolare del minimarket, una donna del Bangladesh di 39 anni. La resistenza della donna, però, ha fatto andare su tutte le furie il malvivente che, per guadagnarsi la fuga, le ha morso il dito staccandole parte della falange.

È quanto successo all’Esquilino lo scorso 11 luglio. La vittima, insanguinata, è riuscita a dare l’allarme. Sul posto la polizia di Stato con i Falchi della squadra mobile che hanno ascoltato diversi testimoni e acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dopo una breve indagine il malvivente, un brasiliano di 32 anni, è stato rintracciato in un giaciglio di fortuna in via Marsala.

La sua posizione è ora al vaglio della magistratura. La 39enne, portata in ospedale, è stata medicata e il dito le he stato ricucito. www.romatoday.it

