Fico a Bruxelles, incontro con von der Leyen

BRUXELLES, 07 LUG – Missione nelle istituzioni europee la prossima settimana per il presidente della Camera Roberto Fico. Lunedì e martedì prossimi, 11 e 12 luglio, Fico sarà a Bruxelles dove avrà una serie di incontri. L’agenda ufficiale non è stata ancora diffusa ma, a quanto si apprende, il presidente della Camera avrà un bilaterale con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Previsto anche un incontro con il commissario al Lavoro Nicolas Schmit, con il quale Fico si soffermerà sui temi sociali e dell’occupazione che in Ue hanno visto di recente il passo avanti fatto sul salario minimo. (ANSA).

