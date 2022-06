Molinari (Lega): “Sinistra arrogante. Uscire dal Governo? Stiamo valutando”

Roma, 29 giugno 2022 – “Sarebbe molto difficile spiegare ai cittadini perché la Lega sta al Governo con chi parla di cannabis e ius soli invece di parlare di caro benzina e bollette. Abbiamo sollevato per tempo la questione e la risposta della sinistra è stata arrogante. Abbiamo aperto una riflessione politica, così non si può andare avanti. Se nel caso lasceremo il Governo? Siamo in riunione apposta per deciderlo” così il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, alla Camera sulla riunione in corso del partito con Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista

Condividi