Informazione in Italia, la classifica secondo Reuters

ROMA, 15 GIU – Per il quinto anno consecutivo l’ANSA è prima per affidabilità tra le testate d’informazione online italiane: lo certifica il Digital News Report 2022 dell’Istituto Reuters condotto in 46 Paesi. L’agenzia di stampa guida la classifica conquistando la fiducia del 73%% degli italiani, seguono Il Sole 24 Ore e SkyTg24.

ANSA.it si conferma terzo per consultazione tra i siti d’informazione: il 18% degli italiani lo naviga ogni settimana. Primo Fanpage (l’anno scorso era quinto) seguito da Tgcom24, quarto SkyTg24, poi Repubblica, Corriere della Sera e Rainews.

I tg Rai sono primi seguiti da Mediaset e Skytg24. Finito l’effetto del Covid, che ha spinto al consumo di news affidabili, cala poi la fiducia delle persone per le notizie: é al 42%, mentre lo scorso anno si attestava al 44%. (ANSA).

