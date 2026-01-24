Informazione, Leone XIV: ‘puntare sulla qualitÃ ’

CITTÃ€ DEL VATICANO, 24 GEN – Meno clickbait e piÃ¹ qualitÃ : Ã¨ l’appello di Papa Leone al mondo dell’informazione. Le imprese dei media e della comunicazione non possono “permettere che algoritmi orientati a vincere a ogni costo la battaglia per qualche secondo di attenzione in piÃ¹ prevalgano sulla fedeltÃ ai loro valori professionali, volti alla ricerca della veritÃ .
La fiducia del pubblico si conquista con l’accuratezza, con la trasparenza, non con la rincorsa a un coinvolgimento qualsiasi. I contenuti generati o manipolati dall’IA vanno segnalati e distinti in modo chiaro dai contenuti creati dalle persone”.
Il Papa, nel Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, sottolinea che “l’informazione Ã¨ un bene pubblico. Un servizio pubblico costruttivo e significativo non si basa sull’opacitÃ , ma sulla trasparenza delle fonti, sull’inclusione dei soggetti coinvolti e su uno standard elevato di qualitÃ ”. (ANSA)