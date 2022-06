Colto da un malore, muore cicloamatore a Ortona

Si trovava a Ortona a passeggio in bicicletta insieme a suo fratello e a un amico, questa mattina, quando ha avuto un malore ed è crollato a terra. A nulla sono serviti i soccorsi: l’uomo, Federico D’Amico, 47enne di Spoltore è deceduto in via Tripoli.

Sul posto è intervenuto il 118 e le pattuglie della polizia locale che hanno bloccato la strada dalla zona di Fosso Peticcio a via Fiamma, nei pressi degli uffici giudiziari. Nonostante i soccorsi l’uomo non ha ripreso conoscenza e dopo circa due ore ne è stato constatato il decesso. Il procuratore ha rimesso subito il cadavere a disposizione dei familiari. www.ilmessaggero.it

Condividi