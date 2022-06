Difendiamo il dr. Giuseppe Barbaro dal disOrdine dei medici

Si è svolta il 9 giugno a Roma, davanti alle sede dell’Ordine dei medici, la manifestazione in sostegno del dr. Giuseppe Barbaro, cardiologo specializzato anche in medicina interna e dirigente medico presso l’ospedale policlinico Umberto I di Roma, che è sotto processo all’Ordine per aver difeso il principio di precauzione e la libertà di cura.

Il dr. Barbaro è sotto accusa per aver proposto analisi cliniche ai suoi pazienti a rischio trombosi, prima di sottoporsi alla “vaccinazione” anti-Covid, per prevenire ed evitare eventi avversi.

Durante la manifestazione abbiamo intervistato tre medici

Maria Chiara Di Lauro

Maria Luisa Boccuni

Erminia Maria Ferrari

