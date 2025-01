Ordine dei medici: Filippo Anelli confermato presidente

Filippo Anelli resta alla guida dei medici italiani. Si è conclusa con la sua riconferma a presidente la 3 giorni elettorale che da venerdì 24 gennaio a domenica 2 ha chiamato i presidenti degli Ordini territoriali e delle Commissioni Albo odontoiatri a esprimere le proprie preferenze per il rinnovo dei vertici Fnomceo.

Tutte le cariche del Fnomceo

Vicepresidente è stato confermato Giovanni Leoni e segretario Roberto Monaco, mentre il nuovo tesoriere è Brunello Pollifrone, presidente del Cao di Roma. Tutti, come Anelli, sono stati eletti all’unanimità dai componenti del nuovo Comitato centrale Fnomceo che rimarrà in carica fino al 2028. Tra i punti programmatici c’è l’adozione del nuovo Codice di deontologia medica, attualmente in fase di revisione.

Affluenza record alle urne

Riguardo alle elezioni, segnate da un’affluenza record (hanno votato 105 presidenti di Ordine territoriale su 106 e tutti i 106 presidenti Cao), “sono stati 3 giorni di grande partecipazione democratica – ha commentato Anelli – attraverso la quale i presidenti hanno conferito un mandato ampio ai nuovi vertici e una straordinaria forza al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal programma. Gli Ordini dei medici hanno anche in questa occasione espresso il loro ruolo di enti pubblici sussidiari dello Stato, esponenziali di corpi professionali, che rappresentano il pluralismo previsto dalla nostra Costituzione”. affaritaliani.it