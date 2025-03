Assolto il dottor Milani, un eroe che non va dimenticato

Una vergogna: avremmo dovuto fargli un monumento da vivo e invece la nostra società lo processa. Accade a chi non accetta le regole autoritarie

di Antonio Amorosi – Però noi siamo gli stessi che hanno fatto l‘esperienza di sentirci sospesi al filo del terrore di perdere la vita e quella dei nostri cari, a causa dell’infezione da Coronavirus. Gli stessi che assistevano alla conta quotidiana dei morti in tv, allo show di opinionisti e virologi che si destreggiavano in deliranti cacce all’untore o al NoVax. In quel frangente, quando presunti grandi leader andavano in tv a raccontare fanfaronate, il sistema sanitario era collassato e se ti ammalavi il medico ti parlava al telefono di “tachipirina e vigile attesa”, pochissime anime caritatevoli e competenti, come il dottor Fabio Milani, si assumevano il rischio personale e professionale di visitare e curare gli ammalati, per centinaia e centinaia che neanche conoscevano. Ma è quello che dovrebbe fare un vero medico.

Qui si staglia questa storia aberrante che i grandi media non hanno trovato il tempo di seguire, troppo impegnati nei balletti quotidiani.

Nel 2022 Milani, medico di base, finisce a processo per esercizio abusivo della professione perché un collega lo segnala all’Ordine. Ora, dopo tre anni di procedimento, il giudice della seconda sezione penale di Bologna, Stefano Levoni, lo assolve dall’accusa di esercizio abusivo della professione medica (articolo 348 cp), accusa paradossale visto che proprio Milani sopperiva gratuitamente alle assenze dei colleghi fantasma (nessuno mai indagato per omissione di soccorso o di atti d’ufficio).

Milani risultava anche “sospeso” dall’Ordine dei medici e nel primo periodo vi furono diverse manifestazioni in suo supporto.

“Milani non era sospeso dall’Ordine, con un suo specifico provvedimento”, ci spiega il suo avvocato Riccardo Luzi, “l’Ordine aveva solo recepito un documento di sospensione dell’Ausl di Bologna. Per esserci tale sospensione doveva invece emettere un proprio provvedimento che nel momento contestato non esisteva. Milani è stato assolto dal giudice con formula piena”.

Oggi il sistema sanitario continua ad essere al collasso, nonostante il Covid sia lontano, le promesse dei governi di ripristinare una medicina territoriale mai mantenute, e tutti sembrano aver dimenticato, mentre gli effetti delle profilassi adottate durante il Covid, vedi i “vaccini” a mrna, delle incognite sulle vite dei pazienti.

L’uomo è un essere che non impara dalla storia, data la sua innata coazione a ripetere, ma la comunità che ricorda quanto accaduto durante il Covid, e i tanti che si sono arricchiti alle spalle di chi non poteva difendersi, conosce la verità. Così come le azioni del dottor Milani che hanno salvato centinaia di vite umane senza alcun riconoscimento delle istituzioni.

www.antonioamorosi.it