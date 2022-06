ROMA, 03 GIU – “Tutto questo si rivela alla fine un boomerang per l’Italia, un danno per il nostro Paese e anche un danno per la causa della pace. Putin lo capirà solamente quando ci vedrà tutti uniti, se ci vede divisi Putin continuerà la sua guerra”.

Così il segretario del Pd Enrico Letta ha commentato le iniziative del leader leghista Matteo Salvini, definendole “estemporanee”. (ANSA).

