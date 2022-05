Malore improvviso, Giovanni muore a 34 anni

Lutto ad Afragola per la morte di Giovanni Anastasio. Giovanni, 34 anni, è stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane, che alle ultime amministrative cittadine si era anche candidato, stava preparando il matrimonio con la sua Valentina che ora lo piange insieme a parenti e amici.

In realtà è l’intera comunità cittadina ad essere distrutta per questa prematura scomparsa. Giovanni, infatti, viene da tutti ricordato come una persona perbene e sempre disponibile. www.napolitoday.it

