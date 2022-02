Di Maio: “contro la Russia sanzioni senza precedenti”

“Ciò che avverrà nelle prossime ore, nei confronti di chi sta provocando la morte di innocenti, è un pacchetto di sanzioni senza precedenti contro la Russia e l’economia russa. Reagiremo tutti quanti insieme. Ora come partner del G7 e come paesi alleati dobbiamo dimostrare di essere uniti e rispondere tutti insieme”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel piazzale antistante Palazzo Chigi dopo la riunione del Cops.

“Quello che sta avvenendo è di una gravità inaudita, che sta sconvolgendo l’ordine internazionale così come lo conosciamo”. “La risposta che deve arrivare ora è quella delle sanzioni. Ora la Russia deve capire l’alto costo che paga nell’aggredire uno Stato europeo, ma soprattutto cosa costa attaccare un Stato sovrano che aveva una sua integrità con un governo legittimamente eletto”. Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel piazzale antistante Palazzo Chigi dopo la riunione del Cops.

“Chi ha provato a dividerci ora ci vedrà più uniti. Reagiremo tutti quanti insieme”. Quello adottato dalla Russia “è un metodo che noi non possiamo tollerare. Dobbiamo dimostrare, come Ue, come partner del G7, come paesi alleati, di essere uniti e rispondere tutti insieme”. (adnkronos)

► Ucraina, Divella: “Problemi approvvigionamento del grano per Italia”

Ucraina e Russia sono sempre state “il serbatoio alimentare e di grano dell’Europa”

► Putin blocca la vendita all’estero del nitrato di ammonio, il più strategico dei fertilizzanti nel quale domina i mercati mondiali. La mossa provocherà da subito aumenti dei prezzi su pane e pasta.

Condividi