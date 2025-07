Tajani: non escludiamo nuove sanzioni “contro la Russia”

“I massicci e indiscriminati attacchi di Mosca, ripetuti anche negli ultimi giorni, dimostrano l’urgenza di un cessate il fuoco. Il governo sostiene l’impegno dell’amministrazione americana per una soluzione negoziata del conflitto. Putin deve dimostrare di volere il dialogo; i fatti fino a questo momento ci dicono che questa volontà non c’è.

Per mantenere la pressione su Mosca non possiamo escludere il ricorso a nuove sanzioni. Solo così potremo accrescere i costi imposti alla Russia per la prosecuzione di questa guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in audizione alle Commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato insieme al ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice Nato svoltosi a L’Aja. tgcom24.mediaset.it