Russia, sanzioni strategiche: stop export fertilizzanti dei cereali

Le tensioni con la Russia per la possibile guerra in Ucraina continuano. Le minacce di Usa e Unione Europea a Putin però per il momento non hanno frenato la decisione dello Zar. Ma c’è anche un’altra guerra segreta – si legge sul Corriere della Sera – che sta portando avanti Putin con l’Europa, il presidente russo ha effettuato una mossa a sorpresa che ha spiazzato l’Ue. L’ annuncio è apparso sulla Tass, l’agenzia di stampa ufficiale di Mosca, il primo febbraio.

Putin blocca la vendita all’estero del più strategico dei fertilizzanti

Una frase scarna: “La Russia ha imposto un divieto di due mesi all’esportazione di nitrato di ammonio“. Eppure quella che sembra una (irrituale) mossa di natura commerciale, arriva in un momento che rimanda a un’intenzione politica. Putin blocca la vendita all’estero del più strategico dei fertilizzanti nel quale domina i mercati mondiali. La mossa provocherà da subito aumenti dei prezzi su pane e pasta.

Sono proprio questi aumenti – prosegue il Corriere – ad aver rafforzato il potere di ricatto di Putin nel perseguire la sua sottile strategia di destabilizzazione economica dell’Europa. In gennaio è arrivato il dimezzamento delle forniture di gas naturale all’Italia e altri Paesi europei, questo mese il blocco sui fertilizzanti. Del resto sono gli stessi prezzi elevati sui listini globali a far sì che il leader russo possa accettare minori volumi di esportazioni senza subire eccessivi contraccolpi sui fatturati. Per il futuro poi, la Russia resta un importante produttore di alluminio, di palladio per le auto e l’elettronica di consumo e di titanio per i motori degli aerei civili. La guerra segreta di Putin continua. affaritaliani.it

Condividi