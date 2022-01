Erik Karlsson muore di infarto a 23 anni durante una gara

Infarto a 23 anni – Lutto per l’atletica svedese: è infatti morto nei giorni scorsi Erik Karlsson, di 23 anni, e la notizia assurge agli onori delle cronache per il decesso sia sopraggiunto durante una competizione, mentre era in testa ad un solo chilometro dall’arrivo.

La gara era la Sylvesterloppet di Kalmar, quando è sopraggiunto l’infarto: prontamente soccorso da un’ambulanza, è deceduto nelle ore successive in ospedale dopo esser stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. All’occorrere del suo problema i runner che lo inseguivano, si sono fermati a prestargli soccorso. Purtroppo non è servito.

Erik Karlsson, era un atleta di medio livello: vantava un 14.37 sui 5000, 8.45 sui 3000 indoor, 30.21 sui 10.000 e 1h09 nella mezza maratona. www.atleticalive.it

