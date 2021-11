Ospedale Parini Aosta: 2 medici positivi dopo la terza dose di vaccino

Positivi dopo la terza dose di vaccino anti Covid. Due medici di rianimazione trovati positivi al Covid, avevano appena ricevuto la terza dose di vaccino.

Due medici in servizio nel reparto di Rianimazione del Parini di Aosta sono risultati positivi al Covid-19. Al manifestarsi dei primi sintomi sono stati sottoposti a tampone di controllo, da cui è emersa la loro positività. I due operatori sanitari stanno bene.

Luca Montagnani, coordinatore dell’emergenza sanitaria ha precisato: “Considerando anche i medici no vax, chi si è licenziato, gli operatori sospesi e le carenze croniche in organico rispetto all’inizio della pandemia, in ospedale, c’è molto meno personale”. www.rainews.it

► Vaccino Covid, Abrignani: con la terza dose copertura per 5-10 anni

Condividi