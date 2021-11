Fedriga: “Basta idiozie, il vaccino funziona”

“Basta idiozie! La gente non si cura perché qualche pagliaccio va a raccontare menzogne e a spaventare cittadini. Il vaccino c’è, funziona e ha pochissime controindicazioni”. Lo ha detto il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso di una conferenza stampa per fare il punto della situazione sanitaria in Friulli e a Trieste in particolare dove di registra una diffusione esponenziale del Covid.

Il vaccino funziona e non è sperimentale

Fedriga ha più volte ribadito che “non si può tornare a mesi fa e che bisogna smetterla di “fare danno alla salute e all’economia di questo territorio”. Il vaccino, “lo dico chiaramente, non è sperimentale”, ha concluso. huffingtonpost.it

