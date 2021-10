Prof. Paolo Becchi: a Roma prove tecniche di strategia della tensione

Se l’opposizione non c’è in parlamento inevitabilmente l’opposizione diventa extra parlamentare. Se la legge diventa pura oppressione non resta altro che la disobbedienza civile. Non c’è un diritto di obbedire ma in certi casi un diritto di disobbedire.

— Paolo Becchi (@pbecchi) October 9, 2021