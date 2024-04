Napoli, protesta contro la Nato: tre manifestanti feriti

Disordini in pieno centro a Napoli, dove si sono verificati scontri tra manifestanti anti-Nato e poliziotti in assetto antisommossa

E’ successo alla fine di via Toledo, dove i manifestanti hanno provato a oltrepassare il cordone di sicurezza per arrivare al teatro San Carlo con l’obiettivo di contestare il concerto in programma per i 75 anni della Nato. Gli agenti hanno usato i manganelli per fermare i manifestanti. Tre giovani, con il viso insanguinato, si sono rifugiati in un vicolo.

Il resto dei manifestanti, con bandiere e striscioni contro la Nato, si è fermato e ha urlato al megafono le ragioni della protesta, mentre il cordone di sicurezza ha presidiato la strada per impedire l’arrivo del corteo al San Carlo.

tgcom24.mediaset.it – foto Ansa