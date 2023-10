Raid israeliano nel sud del Libano, ucciso reporter Reuters

Il giornalista rimasto ucciso nell’attacco nel sud del Libano è Issam Abdallah, un fotoreporter libanese che lavorava per la Reuters. E facevano parte della stessa troupe Reuters altri due reporter rimasti feriti nel raid delle forze israeliane, comunica la stessa agenzia. Secondo le fonti sul terreno, i giornalisti feriti in tutto sono 5, tra cui una giornalista rimasta ferita gravemente alle gambe. Lavoravano oltre che per Reuters, anche per Afp e Al-jazeera.

Sono stati colpiti da un colpo sparato da un carro armato israeliano nei pressi di Alma Shaab, località nel settore centrale della Linea Blu di demarcazione tra i due paesi.

“Siamo profondamente rattristati nell’apprendere che il nostro operatore video, Issam Abdallah, è stato ucciso”: afferma in una nota diffusa dall’agenzia Reuters. “Thaer Al-Sudani e Maher Nazeh”, i giornalisti rimasti feriti, “stanno ricevendo cure mediche”. “Stiamo cercando urgentemente maggiori informazioni, lavorando con le autorità della regione e sostenendo la famiglia e i colleghi di Issam”, afferma ancora l’agenzia. ANSA