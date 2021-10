Meloni: “A Roma violenza e squadrismo, ma non conosco la matrice”

Quanto accaduto sabato a Roma “è sicuramente violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco. Nel senso che non so quale fosse la matrice di questa manifestazione, sarà fascista, non sarà fascista, non è questo il punto. Il punto è che è violenza, è squadrismo e questa roba va combattuta sempre”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, alla convention nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo. tgcom24.mediaset.it

