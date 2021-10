Incendio del Ponte di Ferro partito da un giaciglio sotto la struttura

La procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione all’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica che ha coinvolto il Ponte dell’Industria nel quartiere Ostiense a Roma. Dopo una prima informativa dei carabinieri e dei vigili del fuoco arrivata a piazzale Clodio, è stata avviata un’indagine, contro ignoti, per incendio colposo e per delitti contro la pubblica incolumità. Le fiamme sarebbero partite da un giaciglio presente sotto la struttura .

Incendio del Ponte di Ferro forse partiti da un fornelletto a gas

Nell’informativa inviata ai pm della Procura di Roma dalle forze dell’ordine sono allegate alcune immagini in cui si vede un fornelletto a gas da cui potrebbe essere partito l’incendio. Nell’ambito dell’inchiesta, che punta a chiarire le cause del rogo, potrebbe essere disposta una consulenza tecnica.

A coordinare l’inchiesta è il procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L’incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente. adnkronos

► Sotto il ponte, le sterpaglie

