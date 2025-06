Metro Roma, rissa a bottigliate tra stranieri

Rissa su un convoglio della metro A. Quattro persone si sono affrontante a bordo di un vagone fermo alla stazione Barberini con bottiglie di vetro e spray al peperoncino. Violenze scoppiate in pieno giorno – poco dopo le 15:00 di mercoledì 25 giugno – alla fermata del Centro di Roma in direzione Anagnina.

Rissa a bordo della metro

In piazza Barberini sono intervenute diverse pattuglie dei commissariati Castro Pretorio, Esquilino e Trevi. Una volta scesi alla fermata i poliziotti hanno fermato due dei partecipanti alla rissa, entrambi cittadini peruviani. Nessuna traccia delle altre due persone. Ascoltati i tanti passeggeri presenti hanno raccontato di una violenta colluttazione fra quattro persone, due contro due.

Lite fra stranieri

“Abbiamo visto quattro uomini che litigavano, due contro due – ha raccontato una testimone -. Non parlavano in inglese e noi siamo straniere, quindi non capivamo il motivo della lite. All’inizio sembrava solo una discussione, poi hanno iniziato a spingersi. Uno aveva bevuto. Quando è stato usato lo spray al peperoncino ci siamo dovute allontanare”.

Ipotesi borseggiatori

Visionate le telecamere di sicurezza della stazione non si esclude che la rissa possa essere scoppiata fra alcuni borseggiatori.

