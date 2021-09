Capistrello, sindaco vaccinato ricoverato per Covid

Capistrello – Dopo essere risultato positivo al Covid-19, il sindaco di Capistrello, Franco Ciciotti, è stato ricoverato. Lo scorso 21 settembre, il primo cittadino aveva fatto sapere alla cittadinanza, attraverso un post pubblicato su facebook, di aver contratto il virus.

Vaccinato ricoverato per Covid

Dopo qualche giorno trascorso in isolamento domiciliare, in via del tutto precauzionale, i medici hanno deciso per il ricovero. Sia il primo cittadino sia sua moglie, anche lei in ospedale, avevano ricevuto la seconda dose vaccinale. Lo scrive il giornale locale terremarsicane.it

Anche dal nosocomio avezzanese, il primo cittadino non manca di rivolgere raccomandazioni ai suoi cittadini. “La Asl – scrive – ha comunicato che ad oggi i casi positivi a Capistrello sono 10. Sette di loro sono in quarantena in casa. Tre siamo in ospedale. Tutte le persone positive avevano avuto contatti tra di loro. Si raccomanda sempre il rispetto delle norme di sicurezza anti Covid”.

Condividi