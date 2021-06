Perché la maggior parte dei Trader perde denaro nel Mercato Azionario e con le Criptovalute?

Potresti chiederti: “Perché la maggior parte dei trader perde denaro nel trading giornaliero di Forex?” e “Come posso guadagnarmi da vivere facendo trading sul Forex?” . La risposta è semplice, se comprendi i mercati, è molto probabile che realizzi un profitto. Anche un trader conservatore realizzerà un profitto se sa come negoziare le valute e il mercato.

Molte persone pensano che fare trading sul Forex sia semplice, si tratta solo di comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto. Questo non è il caso; c’è molta analisi tecnica dietro il movimento di qualsiasi coppia di valute.

Non si tratta solo del semplice commercio di materie prime, ma piuttosto della comprensione dei movimenti dei prezzi delle valute e di come prevederli. Lo stesso si può dire con le criptovalute.

La Volatilità Del Mercato è il Problema Ma Anche Il Vantaggio

Molti trader si innervosiscono quando il mercato sembra volatile e si affrettano a vendere le loro posizioni, questo è noto come “fuoco di fumo”. Questo è un grosso errore; uno dei motivi per cui le persone falliscono nel day trading è perché non sanno cosa stanno facendo.

Una volta che imparano a fare trading, è molto redditizio e ci vorranno anni per imparare. Uno dei modi migliori per imparare è da un mentore, un professionista che è stato lì e l’ha fatto. Possono mostrarti cosa cercare e come evitare.

Il day trading sul Forex è un’attività molto rischiosa. Poiché ci sono molte possibili variabili che influenzano ogni valuta, i tuoi tassi di vincita varieranno di volta in volta. E questo è molto redditizio a volte ma anche molto stressante. Ci sono molte emozioni e reazioni che si verificano nel mercato, dalle notizie agli annunci aziendali, tutto può influenzare negativamente il tuo trading. Il day trading richiede molta dedizione e pazienza.

Un altro motivo per cui i trader Forex falliscono è perché usano la leva finanziaria, che consiste semplicemente nell’utilizzare quantità di denaro maggiori di quelle che hai per fare un commercio. È come giocare in borsa. Sentirai spesso la gente dire: “È troppo rischioso. Non ci sono abbastanza soldi in questo dollaro”.

Se sei nel campo del trading delle criptovalute, puoi usare Bitcoin Trader, per iniziare ad investire.

I Rischi Del Trading

Ma, pensiamo a questo per un secondo. Nel mercato azionario attuale, ci sono migliaia di piccole aziende e una grande azienda che da sole possono guadagnare milioni di dollari.

Quindi, non è meglio fare trading con uno di loro invece che con una delle grandi aziende? Quando fai trading sul Forex, il tuo rischio è lo stesso, anche se non possiedi personalmente alcuna azione. È proprio così che funziona il sistema.

Una delle lamentele più comuni che i trader hanno è che cercano di indovinare il mercato. Ma, quando non hai esperienza, come fai a sapere se stai facendo le mosse giuste? O quando hai fatto molte operazioni, come puoi dire quali erano giuste e quali sbagliate? La risposta è che non puoi. Il mercato è così caotico che nessuno può prevedere con precisione cosa accadrà. È impossibile da fare.

Ora, potresti voler discutere e dire, OK, allora qual è il problema? Se il mercato è così caotico, come possono le persone fare soldi? Torna semplicemente alla domanda, perché le persone vogliono comprare e vendere questo mercato, quando sanno che è impossibile prevedere cosa accadrà?

Quindi, ciò che fanno i trader intelligenti è utilizzare un certo tipo di software per aiutarli a entrare e uscire dal mercato più velocemente. Sono quindi in grado di realizzare un profitto molto più velocemente che se si limitassero a sedersi e guardare.

I Nuovi Trader Possono Aver Successo?

Naturalmente, non sono solo i trader intelligenti che possono entrare nel mercato e diventare rapidamente redditizi. È anche abbastanza possibile per un trader inesperto entrare nel mercato e vedere anche dei profitti decenti. Tuttavia, il motivo per cui molti trader falliscono è perché non sanno come sviluppare il giusto tipo di abilità e attributi necessari per diventare un trader di successo sul mercato.

Questo è il motivo per cui molti trader si stanno rivolgendo ai corsi di trading per aiutarli ad apprendere le competenze necessarie per essere un trader redditizio sul mercato. Ci sono una serie di corsi disponibili online. Alcuni sono migliori di altri. Dovrai fare la tua ricerca prima di scegliere un corso. Un buon corso dovrebbe insegnarti le basi del trading azionario.

Ti insegnerà anche come sviluppare le abilità necessarie per essere un buon trader nel mercato. Spesso, le persone che hanno i migliori corsi di trading tendono ad essere quelle che fanno trading sul mercato più a lungo della maggior parte. I trader tendono a sviluppare le loro abilità nel tempo. Se vuoi guadagnare molti soldi dal mercato azionario, è importante dedicare del tempo allo sviluppo delle tue capacità di trading.

