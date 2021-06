Bitcoin o Altcoin? Uno di loro può sostituire la Fiat?

Molte persone nella comunità delle criptovalute hanno previsto per anni che le valute digitali un giorno avrebbero sostituito le valute legali. Gli economisti tradizionali tendono a non essere impressionati dalla criptovaluta.

Mentre alcune istituzioni finanziarie tradizionali sono aperte alla tecnologia blockchain, o anche all’idea di lavorare con le valute digitali in qualche modo, pochi hanno suggerito che avrebbero adottato le criptovalute all’ingrosso a loro spese.

Sebbene le criptovalute non stiano ancora trasformando completamente il mondo reale come molte persone avevano previsto, ci sono ancora segnali che le criptovalute si stiano facendo strada nel business tradizionale, anche se lo sono solo in modo limitato.

Ecco I Punti Salienti

Negli ultimi dieci anni, le criptovalute sono state una grande fonte di entusiasmo per gli investitori. Alcuni investitori prevedono che uno o più token potrebbero eventualmente superare la valuta fiat.

Il dominio delle criptovalute non è limitato solo al regno degli investimenti speculativi. Deve anche essere pratico e utilizzabile in situazioni di pagamento tradizionali.

C’è un numero crescente di istituzioni finanziarie e aziende che lavorano con la criptovaluta, ma è difficile prevedere se bitcoin o un altro altcoin saranno adottati ampiamente.

Se una o più valute digitali “ce la fanno” nella vita reale, gli investitori in criptovaluta raccoglieranno i frutti della loro adozione anticipata. Ora sta a te decidere quale valuta digitale ha le migliori possibilità di raggiungere questo successo al di là del tuo gruppo di cripto-appassionati locale. Esamineremo alcune di queste possibilità.

Bitcoin

Molti credono che la principale criptovaluta originale Bitcoin sia la più probabile che venga adottata su larga scala. Non esiste un unico elenco che elenchi tutte le aziende che accettano pagamenti bitcoin.

Tuttavia, ce ne sono molti. Ora è più facile per gli investitori di criptovaluta utilizzare i propri token nei negozi fisici grazie all’avvento degli ATM bitcoin e delle startup come Flexa. Flexa ha lanciato SPEDN, un portafoglio crittografico che consente agli utenti di pagare in negozi fisici come Nordstrom, Inc. (JWN) e Starbucks Corp. (SBUX).1

Altcoin

Gli Altcoin sono valute digitali che offrono un’alternativa al bitcoin. Tuttavia, tendono ad essere meno popolari tra le grandi aziende. Litecoin (LTC), che è stato uno dei primi altcoin creati e lanciati dopo bitcoin, è ora accettato da dozzine a colpo d’occhio. Tuttavia, la maggior parte di queste attività sono piccoli negozi e scambi online di nicchia. Questo elenco è rappresentativo di molti altri altcoin.

Tuttavia, un elenco con dozzine di aziende potrebbe non essere esaustivo. È una buona idea controllare altre risorse per vedere dove sono le cose in questo momento. Puoi trovare più di 5.000 voci su UseBitcoins. Quasi tutti accettano Bitcoin, ma la maggior parte non accetta altre valute digitali. 3

Secondo Coinmap, 75 aziende di New York accettano pagamenti in bitcoin. Alcune di queste aziende accettano esclusivamente pagamenti in bitcoin. Altri hanno persino i propri bancomat bitcoin.

Non è facile determinare quale criptovaluta avrà maggior successo nel mercato mainstream. Bitcoin è la criptovaluta più importante e ha il vantaggio di essere il nome più grande e di avere il più grande capitale di mercato.

Gli Altcoin sono ancora popolari rispetto al bitcoin. Al momento, non esiste criptovaluta che abbia superato la fiat in nessuna parte del mondo. Le app di pagamento SPEDN potrebbero essere quelle che apriranno maggiormente i pagamenti in criptovaluta alle applicazioni del mondo reale. SPEDN consente pagamenti in più valute, incluso bitcoin. Ciò potrebbe significare che nessun token digitale arriverà al mainstream.

