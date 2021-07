Su quale Piattaforma posso scambiare Cryptovalute?

Quando si tratta di investire in criptovaluta, la maggior parte dei nuovi investitori non ha idea di quale tipo di piattaforma dovrebbero utilizzare.

Finiscono per investire molto tempo ed energia in qualunque cosa offra loro il broker o la società con cui stanno lavorando. Questo è un errore enorme. Non essere una di quelle persone che perde i propri soldi investendo in criptovaluta.

C’è un’opportunità di investimento là fuori per te: impara come investire in criptovaluta oggi!

Scegliere Un Broker

Ora, prima di entrare in come investire in criptovaluta, voglio affrontare la questione della selezione di broker/società.

Devi fare i compiti su quale broker desideri fare la tua attività di trading. Ti suggerisco di esaminarli tutti e guardare i loro termini di servizio e la scelta della piattaforma.

La maggior parte dei broker sarà felice di parlare con te delle tue esigenze e adatterà una soluzione per te, a seconda dei mercati in cui desideri fare trading. Quindi, a seconda dei tuoi segmenti di mercato, potresti investire in Forex, Scommesse, Opzioni, Trading FX, Criptosistemi, Oro, Azioni e obbligazioni.

Dipende davvero da quale mercato di criptovaluta desideri essere coinvolto. Per ottenere i migliori ritorni sul tuo investimento, devi sapere in cosa stai investendo. Questo ti darà la visione di quali valute dovresti negoziare.

Ora, prima di entrare in Come investire in criptovalute, voglio rispondere alla domanda: cos’è la criptovaluta?

In Cosa Consiste Una Criptovaluta?

In poche parole, è un programma per computer che può essere utilizzato come mezzo di scambio. In altre parole, il valore che attribuisci alla valuta non cambia solo perché cambia il valore del dollaro.

Il valore in realtà cambia perché gli investitori decidono di vendere e comprare. Gli investitori di tutto il mondo fanno trading in questo modo e guadagnano denaro.

Per fare ciò, devi prima conoscere il mercato: dove investire e quando. Il mercato è un luogo in cui gli investitori possono acquistare o vendere la valuta che ritengono aumenterà di valore nel tempo.

Lo fanno tramite un broker, una persona che acquista e vende la valuta per suo conto. Una volta che un investitore decide di investire, lo fa tramite una società di brokeraggio che poi acquista e vende la valuta per te, di solito con un profitto. I broker in genere addebitano una commissione per questo servizio.

Ci sono diversi tipi di società di brokeraggio là fuori – trova quella che ti piace – è importante trovarne una rispettabile. Dovresti farlo anche per il tuo bene: è possibile che ti facciano perdere denaro se non sanno cosa stanno facendo.

Successivamente, dovresti considerare le funzionalità del software che un broker ha da offrire. Dovresti essere in grado di ottenere alcune informazioni di base sul software prima di investire. Cerca piattaforme che offrono grafici, segnali e notizie sul loro sito e assicurati di sapere come utilizzare queste funzionalità.

MInimizzare i Rischi

Dovresti anche vedere se la piattaforma offre qualche tipo di periodo di prova: questo è fantastico se sei nuovo nel trading e vuoi testare il software prima di effettuare investimenti reali. La maggior parte delle piattaforme ha una sorta di sezione di rischio, specialmente se si tratta di un mercato ad alto rischio, quindi dovresti cercarne una con un livello di rischio ridotto.

Se hai appena iniziato a fare trading o sei un principiante, non devi necessariamente utilizzare una piattaforma ad alto rischio.

Probabilmente inizierai in un ambiente a basso rischio. Man mano che acquisisci più esperienza, potresti trovarti a passare a un’arena a rischio medio o alto. Anche se sali a questi livelli, dovresti comunque attenerti a una piattaforma a basso rischio per iniziare.

Questo ti aiuterà a ridurre le tue possibilità di perdere denaro quando fai un cattivo investimento e ti impedirà di prendere un colpo troppo grande quando fai un trade vincente.

