Bassetti: “dobbiamo puntare alla vaccinazione di massa”

Contro le variante del coronavirus, “l’obiettivo ora deve essere arrivare ad ottobre con l’80% degli italiani vaccinato. Altrimenti saranno guai”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando le parole del premier Mario Draghi che sui vaccini ai minori ha sostenuto che “il problema è vedere se ora è questa la priorità. E la priorità al momento è cercare di vaccinare tutti gli over 50. Questo è l’obiettivo principale in vista dell’autunno”.

“Solo con più persone vaccinate nei prossimi due mesi, compresi gli adolescenti e i ragazzi over 12, e meglio sarà. Le priorità non esistono più, dobbiamo puntare alla vaccinazione di massa. Chi ha più di 50 o 60 anni doveva già essere immunizzato, va bene quindi l’appello di Draghi. Non facciamoci però trovare impreparati, anche solo avere il 5% della popolazione non vaccinato sarebbe gravissimo e difficile da affrontare”, spiega Bassetti.

“Io lunedì mattina alle 8 vaccinerò i miei due figli di 12 e 16 anni con tanta tanta convinzione – ricorda – Spero di dare un segnale perché dobbiamo vaccinare tutti altrimenti le varianti ci metteranno in difficoltà”. adnkronos

