Concerto di Bruce Springsteen, ingresso vietato ai vaccinati con AstraZeneca

I vaccinati con il siero AstraZeneca non saranno ammessi al concerto di Bruce Springsteen. Lo fa sapere l’ente organizzatore del tour “Springsteen on Broadway” al St. James theater di New York. Sul sito web dello show sono stati indicati i requisiti e le regole che devono rispettare gli spettatori.

Tra queste, appunto, quella di essersi vaccinati con uno dei farmaci approvati dalla Food and Drug Administration, ossia finora Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. Esclusi dunque coloro a cui è stata inoculata una dose di AstraZeneca.

Concerto di Bruce Springsteen, le regole per i minori

Inoltre, si legge sul sito, chi ha più di 16 anni deve aver concluso la vaccinazione almeno 14 giorni prima dello spettacolo. Mentre i minori di 16 anni, accompagnati da un adulto vaccinato, dovranno disporre di un test negativo al Covid. www.unionesarda.it

