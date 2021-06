Malore fatale a 24 anni: si era vaccinato il 5 giugno

Il cuore di Lorenzo Scorteccia, portiere del Campitello e prima ancora di tante squadre dilettantistiche di Terni e dell’ Umbria, ha cessato di battere mercoledì sera nella casa di famiglia. Una tragedia terribile. Un malore che non gli ha lasciato scampo e che sconvolge la comunità, gettando i parenti nel dolore più straziante. Sarà l’autopsia disposta probabilmente dalla magistratura a chiarire le cause del decesso, ma non è in discussione il malore comparso all’improvviso mercoledì sera dopo una partita a padel e prima di incontrare gli amici.

Malore fatale a 24 anni

Come scrive https://www.lanazione.it, Lorenzo è stato ritrovato in bagno privo di vita. Inutile ogni tipo di soccorso. “Era il ritratto della salute – racconta nel dolore il papà Andrea –, faceva una vita da salutista. Credo alla sua età ce ne siano pochi. Niente fumo, né alcol e mai neppure in discoteca. Basta chiederlo a tutte le società dove ha giocato a calcio e alle varie rappresentative a cui ha preso parte”.

Lorenzo si era anche sottoposto al vaccino anti-Covid, lo scorso 5 giugno. Esprimono cordoglio per una morte assurda tante società ternane e umbre del calcio dilettantistico, oltre alla Ternana Calcio con il presidente Stefano Bandecchi e il vice Paolo Tagliavento. Tra le tante, l’asd Montefranco: “Avversari in campo, uniti al vostro dolore per questa assurda tragedia. Un abbraccio fortissimo a tutti voi e un pensiero speciale alla sua famiglia e a tutti quelli che gli vogliono bene”.

