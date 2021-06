Lampedusa, 300 migranti sbarcati nelle ultime ore

Ancora sbarchi di migranti a Lampedusa. Complici le condizioni meteo favorevoli, sono ripresi gli approdi sulla più grande delle Pelagie con oltre 300 migranti sbarcati tra ieri e stamani. L’ultimo barchino con sei persone a bordo è giunto poco dopo le 9 al molo Favaloro. Uno sbarco autonomo, come gli 11 uomini di nazionalità egiziana e libica che poco prima erano riusciti a eludere i controlli ed entrare direttamente in porto.

Durante la notte, invece, gli uomini della Guardia di finanza a poche miglia dall’isola hanno intercettato due barconi con 102 e 80 migranti, mentre la Capitaneria di porto ha soccorso un barchino con 15 migranti. Arrivi che si aggiungono ai 96 che ieri erano riusciti a raggiungere la più grande delle Pelagie.

300 migranti sbarcati, i trasferimenti

E con gli sbarchi si è di nuovo messa in moto anche la macchina dei trasferimenti coordinata dalla Prefettura di Agrigento per alleggerire la pressione sull’hotspot. Ieri 93 persone hanno lasciato il centro di contrada Imbriacola per essere trasferiti sulla nave quarantena Adriaco, dove trascorreranno il previsto periodo di sorveglianza sanitaria. Stasera un altro gruppo dovrebbe lasciare l’isola a bordo del traghetto diretto a Porto Empedocle per essere poi trasferito in centro di accoglienza dell’Agrigentino. Nell’hotspot dopo gli ultimi arrivi si trovano 241 persone.

“Sull’isola non c’è nessuna emergenza. La macchina dei trasferimenti è in funzione con un meccanismo ormai rodato. I migranti vengono condotti nell’hotspot, prima di essere trasferiti sulla nave quarantena in rada a Cala Pisana. Ieri sono stati già imbarcati e le operazioni proseguono con regolarità”, afferma all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa, Totò Martello. adnkronos

Condividi