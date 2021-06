Bassetti: “Camilla è morta dopo il vaccino, non per il vaccino”

Matteo Bassetti torna sulla morte di Camilla Canepa, deceduta dopo il vaccino AstraZeneca per trombosi: “Bisogna fare qualsiasi sforzo per capire come mai Camilla è morta. Ad oggi, però, dobbiamo dire che Camilla è morta dopo il vaccino, non per il vaccino”, così il direttore clinica malattie infettive policlinico San Martino di Genova.

A Stasera Italia, invece, l’infettivologo aveva affermato: “Occorrerà fare ulteriori indagini per capire il nesso tra vaccino e altri farmaci. Questo si deve alla campagna vaccinale e ai vaccini. È chiaro che i balletti comunicativi su Astrazeneca non hanno aiutato l’opinione pubblica. Credo che ci voglia una posizione netta e chiara. A questo punto dobbiamo avere il coraggio di dire che Astrazeneca è un vaccino di cui possiamo fare a meno e puntiamo su quelli a Rmna”. www.liberoquotidiano.it

Condividi