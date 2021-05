Covid, Speranza: nessuno si salva da solo, serve coordinamento internazionale

“Nessuno si salva da solo. Questo ci hanno insegnato i lunghi mesi di pandemia. Servono nuovi modelli di coordinamento e cooperazione internazionale sulle politiche sanitarie. La proposta della” presidente della Commissione Europea Ursula “von der Leyen di Unione della Salute va nella direzione giusta”.

Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al webinar digitale internazionale ‘Global health security and its impact on the economy’, organizzato da Aspen Institute Italia nel contesto del Think20, in partnership con la Presidenza italiana del G20. www.rainews.it

“Nessuno si salva da solo”?

una barzelletta che va avanti da qualche decennio, come potete osservare in questo video.

La falsa pandemia in un documento della TV svizzera

