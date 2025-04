Eurodeputata Anderson: ‘il vero potere è in mano a forze oscure, i governi eletti sono semplici burattini’

L’eurodeputata tedesca Christine Anderson ha recentemente condiviso la sua opinione sulle forze nascoste che plasmano la governance globale

“Non so chi c’è veramente dietro tutto questo”, ha ammesso. “Non è Ursula von der Leyen, non è lei a prendere decisioni. Non è Bill Gates, o anche Klaus Schwab. Non sono loro a prendere le decisioni. Sono solo i volti pubblici, quelli che mettono la testa davanti alle telecamere e spingono questa assurdità totalitaria.”

Secondo Anderson, il vero potere risiede in un gruppo sfuggente che lei definisce, in mancanza di un termine migliore, “misantropi globalisti”. “Non ho idea di chi siano, ma sono loro a muovere i fili. I nostri governi eletti? Semplici burattini che eseguono qualsiasi cosa queste figure oscure dettino.”

Secondo lei, il loro obiettivo finale è chiaro: “Vogliono un governo mondiale unico, che trasformi le nostre società liberali, aperte e democratiche, basate su individui liberi, in un sistema collettivista in cui le persone sono solo pezzi malleabili, da spostare a seconda delle necessità”. Per la signora Anderson, questo programma spiega l’esistenza stessa dell’Unione Europea. “Guardate l’Europa”, continua. “Questo piccolo continente, con il suo ricco mosaico di culture, tradizioni, storie e lingue, è orgoglioso della sua gente. Non potresti mai convincerli a rinunciare ai loro stati nazionali e alla loro sovranità in favore di un governo mondiale. Resisterebbero. Quindi l’UE è stata creata per fungere da trampolino di lancio.”

Lei fa riferimento al pretesto storico: dicono: “Oh, abbiamo avuto così tante guerre qui, dobbiamo unirci come Europa per porvi fine”. È vero, ma è una scusa comoda. Le istituzioni europee stanno assorbendo sempre più potere, condizionando gli europei ad accettare il passo successivo: un governo mondiale a tutti gli effetti. Anderson vede questo come un’erosione graduale e deliberata dell’identità nazionale e della libertà individuale, orchestrata da coloro che lei chiama “misantropi globalisti”. “Non si tratta di pace”, conclude. “Si tratta di controllo.”