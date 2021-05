Ti fai vaccinare? Una birra gratis

TRENTON – Chi si vaccinerà nel mese di maggio nel New Jersey potrà ottenere una birra gratis in diversi bar e birrerie locali mostrando il proprio certificato di vaccinazione. È l’idea che è stata sviluppata dal Governatore del New Jersey Phil Murphy, che ha annunciato ieri il programma «Shot and a Beer» (un’iniezione e una birra gratis).

Il piano fa parte della strategia di Murphy per aumentare il numero di persone che si vaccinano nello Stato, in particolare i giovani, per raggiungere il suo obiettivo di 4,7 milioni di residenti vaccinati entro la fine di giugno.

Secondo il dottor Perry N. Halkitis, simili iniziative per far vaccinare più persone possono essere efficaci. «Abbiamo bisogno di una spinta», ha detto all’emittente Abcnews il decano della Rutghers School of Public Healt, «e questo è un modo per motivare la gente».

Al momento, più di 7,5 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate nel New Jersey, con 3,2 milioni di residenti – circa il 37% della popolazione totale – che sono stati completamente vaccinati. Lo indicano i numeri del Dipartimento della Salute del New Jersey, che mostrano anche come nelle ultime settimane il numero d’inoculazioni sia in calo. www.tio.ch

Condividi