di prof. Massimo Viglione – “L’Ordine del giorno per abolire il coprifuoco é stato bocciato con 233 contrari, 48 Favorevoli e 8 astenuti!

LEGA e FI non hanno votato.

La Lega ha 132 deputati, Forza Italia 88, totale 268.

Se LEGA e FI avessero votato oggi il coprifuoco sarebbe stato abolito!

Però la Lega raccoglie firme per abolire il coprifuoco!!!”

Così ho trovato scritto in un commento.

Ora, essendo la matematica non un’opinione e la logica razionale il fondamento della conoscenza umana e della consapevolezza del Bene e del Male e del vero e del falso,

sorgono inevitabilmente delle domande:

Come si può fare a continuare a non vedere ciò che è impossibile non vedere?

A non capire ciò che è impossibile non capire?

A non dedurre ciò che è impossibile non dedurre in base ai semplici innegabili fatti?

Ovvero, che la Lega (nemmeno parlo di Forza Italia, almeno dal 2012), si è venduta anima e corpo a Draghi?

E chi è Draghi? E cosa rappresenta Draghi?

Siccome nella logica se A=B, e B=C, A=C, può ancora esistere qualcuno che ciancia ridicolmente e pateticamente di “tattica e strategia”?

Per costui, ammesso che esista (ma purtroppo esiste, ne conosco pure io ahimé), consiglio di guardare al governatore del Veneto per chiarirsi le idee.

Il coprifuoco distrugge la vita degli italiani

In ogni caso, una cosa non è certa, ma certissima:

il coprifuoco, illegittimo e anticostituzionale, che uccide la vita degli italiani, la nostra economia di punta e nel periodo in cui si dovrebbe trovare salvezza in extremis dalla rovina, e che in più deprime psicologicamente milioni di persone ancor più di quanto siano già depresse, e che ci rovina pure le vacanze, e che infine è una boiata pazzesca (per non usare altro termine) anche dal punto di vista meramente sanitario, continua a esistere come una cappa che ci uccide tutti

con la complicità politica della Lega (mentre raccoglie firme contro).

Ma il guaio più devastante non è neanche questo.

Il guaio più devastante è che la grande maggioranza di voi che leggete continuerete a votare chi permette tutto questo con la propria astensione.

E questa è la forza dei nostri tiranni. La perfetta consapevolezza di essere gli assoluti padroni delle menti – e oggi anche dei corpi – delle masse suicide e pure dei loro referenti religiosi e politici.

Massimo Viglione

