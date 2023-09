Max Del Papa ci porta a riflettere su quello che è successo negli ultimi tre anni: dagli inizi, fino alle ultime sconvolgenti rivelazioni

👉”Bisogna terrorizzarli tutti! Bisogna spaventarli a morte!”

Dicevano ad una voce sola.

Mio Dio, cosa mai vi é preso? Come é stato possibile liberare il dittatore in voi?

E soprattutto come ha potuto essere cosí facile, come si spiega che sia parso normale allora e continui a sembrarci normale oggi?