Niger, 20 bambini muoiono nell’incendio delle capanne di una scuola

Venti bambini sono morti carbonizzati nell’incendio di diverse capanne di una scuola della periferia di Niamey, capitale del Niger. La notizia è stata diffusa dal comandante dei vigili del fuoco del Niger alla televisione pubblica. “21 classi di capanne hanno preso fuoco. Circa 20 bambini sono rimasti intrappolati”, ha raccontato il comandante Sidi Mohamed. “I servizi di soccorso sono arrivati rapidamente e il fuoco è stato spento, ma la potenza delle fiamme era enorme il che ha facilitato il rogo l’incendio generale delle aule dei bambini non potevano uscire”, ha aggiunto. L’origine del fuoco è sconosciuta.

Il primo ministro Ouhoumoudou Mahamadou è arrivato sul posto e ha incontrato alcuni genitori delle vittime e portato le sue condoglianze.

In Niger, uno dei paesi più poveri del mondo, per rimediare alla mancanza di scuole, le autorità costruiscono migliaia di capanne di paglia dove i bambini frequentano le lezioni a volte seduti per terra. Gli incendi in queste aule, realizzate con materiali altamente infiammabili, sono comuni e raramente causano vittime. www.rainews.it

