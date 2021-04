Campi Bisenzio: vaccinati e contagiati ospiti e operatori di Rsa

Campi Bisenzio (Firenze), 9 aprile 2021 – Erano già stati tutti vaccinati gli anziani della Rsa La Mimosa di Campi Bisenzio. Eppure qualcuno ha contratto il Covid. Nella struttura privata di via Guglielmo Marconi a Capalle, convenzionata con la Asl, che accoglie anziani e disabili non autosufficienti, al momento 6 ospiti e 2 operatori sono positivi al coronavirus. Lo scrive https://www.lanazione.it

“Tutti gli ospiti, che attualmente sono 52, hanno già avuto la doppia dose di vaccino – dichiara Cristina Costi del Consorzio Zenit che gestisce La Mimosa – e le persone che lavorano nella struttura, complessivamente 44, sono state quasi tutte vaccinate. Mancano all’appello 3-4 addetti per le difficoltà di prenotazione e per la carenza di dosi. Questi ancora non hanno ricevuto la seconda dose ma sono risultati negativi”.

Costi nega possibili sospetti di no-vax fra il personale. Come in molte strutture sanitarie nazionali, anche nella Rsa di Capalle tra gennaio e febbraio gli ospiti sono stati sottoposti alla doppia dose del vaccino Pfizer. Ma agli ultimi controlli ecco la ‘sorpresa’ della positività.

Vaccinati e contagiati

«Monitoriamo la situazione con tamponi rapidi per tutti ogni 15 giorni – ricorda Costi. Il test del 30 marzo ha segnalato alcune positività, così il giorno successivo sono stati effettuati i tamponi molecolari, come previsto dall’iter dell’Asl. La situazione è sotto controllo visto che gli operatori positivi sono a casa, in quarantena, mentre i 6 ospiti malati sono nella struttura: abbiamo creato una bolla anti-Covid”.

Le loro condizioni di salute sono abbastanza buone. “Nessuno ha crisi respiratorie – continua Costi – e gli ospiti sono seguiti costantemente dai medici della Asl. Il vaccino, indubbiamente, ha attenuato gli effetti del Covid, è una vera fortuna che siano stati vaccinati in tempo”.

“Con i vaccini pensavamo di essere al sicuro – conclude – Non riesco a capire come sia potuto accadere, ma d’altronde anche una operatrice che è stata colpita dal coronavirus durante il primo lockdown è adesso nuovamente positiva nonostante il vaccino”.

