Nonna con bimbo derubata del passeggino, denunciate rumene

Torino, Stazione di Porta Susa – Nonna derubata nella stazione ferroviaria . In una stazione ferroviaria possono avvenire dei furti piuttosto bizzarri. Come essere derubati del passeggino del nipotino. E’ quanto accaduto qualche giorno fa alla stazione torinese di Porta Susa. Una donna, nonna di un pargolo di due anni, all’improvviso non ha più trovato il passeggino, sottratto in un momento in cui era intenta a controllare il nipotino.

Dopo la denuncia, gli agenti della polizia ferroviaria hanno dato avvio alle indagini di rito e, grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno ricostruito l’identikit delle due donne.

In poco tempo, le due donne sono state rintracciate e controllate: si tratta di una 46enne e una 29enne di nazionalità rumena, entrambi con numerosi precedenti di polizia. Le due sono state denunciate per furto aggravato in concorso.

