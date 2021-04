Covid, Draghi: “Dovremo continuare a vaccinarci negli anni a venire”

Draghi annuncia l’incubo perpetuo: “La copertura vaccinale per gli anni a venire – perché dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire perché ci saranno anche le varianti – e quindi questi vaccini vanno adattati e quindi ci saranno nuove gare per gli anni a venire e vi assicuro che i contratti saranno fatti meglio.”

E su AstraZeneca: “Poi ci sono state le défaillance di alcune società, in particolare astrazeneca, come ho detto l’altra volta, non so se proprio voi, la sensazione è, per carità, forse uno si sbaglia, che queste dosi sono state vendute due volte tre volte, come si dice a Roma ”.

“La vaccinazione di massa in piena pandemia crea un mostro irrefrenabile”

