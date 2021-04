Istituto Zooprofilattico di Brescia: “vaccinati e contagiosi, nuovo pericolo”

Istituto Zooprofilattico, Brescia: “vaccinati e contagiosi, nuovo pericolo”

Che la vaccinazione non dia garanzie sull’immunizzazione duratura, è ormai di dominio pubblico, nonostante l’acceleratore spinga comunque sulla vaccinazione di massa, ma a preoccupare è il fenomeno in crescita del numero di sanitari che, già vaccinati, tornano a contagiarsi. Questo si è verificato grazie ai costanti monitoraggi dei risultati in possesso del laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia, la cui responsabile segnala una percentuale di persone che nonostante il vaccino non si immunizza o che si contagia. Su queste persone che si infettano, viene ricercata la presenza di qualche variante, cioè a noi viene segnalato di di cercare queste queste varianti.

