Vaccino Astrazeneca, Napoli: si presenta solo 41% operatori sanitari

Sono 1.042, su 2.500 (quindi il 41,68%) , gli operatori sanitari che si sono presentati ieri nei centri vaccinali (quindi il 41,68%) per ricevere il vaccino Astrazeneca. Ben 1.458 le persone convocate che non si sono presentate. Ai 1.042 operatori sanitari che si sono recati nei due hub vaccinali realizzati dalla Asl Napoli 1 Centro (Stazione Marittima e Mostra d’Oltremare) sono state somministrate 972 dosi di Astrazeneca e 70 di Pfizer (queste ultime per la presenza di patologie incompatibili con Astrazeneca).

Migliorano, rispetto a ieri, i dati dell’affluenza relativi alla categoria forze dell’ordine, alla quale pure è destinato il vaccino Astrazeneca: su 225 convocati, si sono presentati in 191 (84,89%) ai quali sono state somministrate 176 dosi di Astrazeneca e 15 di Pfizer (anche in questo caso per patologie incompatibili con Astrazeneca); 34 gli assenti.

Al centro vaccinale realizzato nella Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta ieri sono stati convocati 49 cittadini ultra 80enni per ricevere la seconda dose di vaccino Pfizer: si sono presentati in 41 (l’83,67%), 8 le persone assenti. adnkronos

Astrazeneca e trombosi: team di medici scopre correlazione e cause

“La vaccinazione di massa in piena pandemia crea un mostro irrefrenabile”

Condividi