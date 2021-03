Business vaccini, Pfizer: passaggio da pandemia a endemia è opportunità per noi

Dirigenti Pfizer spiegano agli investitori che ci sarà bisogno del booster di una terza dose di vaccino oltre a quelle annuali, che la situazione da pandemica diventerà endemica, che i prezzi saranno determinati dal mercato con una “significant opportunity for our vaccine” (significativa opportunità per il nostro vaccino).

Pfizer Executives spiegano agli investitori che ci sarà bisogno del booster di una terza dose di vaccino oltre alle annuali, che la situazione da pandemica diventerà endemica, che i prezzi saranno determinati dal mercato con una "significant opportunity for our vaccine". Chiaro? — Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) March 22, 2021

Condividi