Milano: 16enne ferito a coltellate in strada

Coltellate tra giovanissimi – Un ragazzo di 16 anni è stato trovato ferito in strada, a Milano, nella notte tra ieri e oggi. Il giovane, nato in Spagna, è stato soccorso in viale Molise attorno all’una di notte da personale del 118: aveva due ferite alla schiena da arma bianca. Trasportato al Policlinico in codice rosso, il 16enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato poi trasferito alla clinica De Marchi.

Restano da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. Stando a quanto ricostruito finora il giovane, trovato in stato di ebrezza, avrebbe affermato di essere stato colpito alle spalle da uno straniero. (adnkronos)

Formia, 17enne ucciso a coltellate – E’ stato fermato dalla polizia un minorenne sospettato di aver accoltellato a morte un 17enne ieri sera durante una rissa a Formia, in provincia di Latina. Gli investigatori stanno sottoponendo a fermo di indiziato di delitto il ragazzo della provincia di Caserta. La polizia è al lavoro per identificare gli altri partecipanti alla rissa. Sarebbero circa dieci i giovani coinvolti.

A quanto ricostruito finora dalla polizia, la rissa è nata fra un gruppo di ragazzi del posto e un altro della provincia di Caserta. A un certo punto sarebbero spuntati i coltelli. Sul posto, proprio al termine della lite, sono intervenuti un poliziotto ed un agente penitenziario che si trovavano in centro, nella zona del ponte Tallini sulla centralissima Via Vitruvio, liberi da servizio che hanno subito bloccato un altro giovane che si stava allontanando, con la mano destra insanguinata. Proprio quest’ultimo, sarebbe sospettato di essere stato lui a colpire il ragazzo.

Oltre alla vittima, un 17enne di Formia, è rimasto ferito un altro minorenne che è ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Fermato un minorenne. La sua posizione è all’attenzione dei magistrati della Procura minorile di Roma mentre la Procura di Cassino verificherà se nella rissa hanno partecipato anche maggiorenni. http://www.rainews.it

