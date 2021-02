Covid, su quali basi scientifiche vengono imposte le restrizioni?

“Misure di protezione” politiche in tempi di “pandemia“: su quali basi veniamo PRIVATI DEI MEZZI DI SUSSISTENZA?

Quanto il test PCR SOGGETTO AD ERRORI influenza le statistiche sul numero di infezioni? – Anna Blaszczyk



Come è noto, il test rileva solo gli acidi nucleici, il che significa che solo i “detriti” del virus possono essere rilevati nel corpo e non il virus, come lo intendono loro, e solo i “detriti” di un virus non sono contagiosi per l’uomo.

Il primer PCR o il disegno del campione del Prof. Drosten identifica i coronavirus del gruppo Sarbeco e quindi anche SARS-CoV-2, ma non in modo affidabile nel senso che la PCR funziona solo con SARS-CoV-2, ma a seconda della procedura del laboratori, otteniamo tra l’1,5 e il 18% di risultati falsi positivi, un tasso di errore immensamente alto. Ciò sarebbe compensato con un tasso di errore del 18% su 100.000 test, 18.000 risultati falsi positivi.

Le attuali misure per contenere il virus si basano di conseguenza su un valore elevato errato, in aumento esponenziale nelle statistiche e in realtà dice poco sul numero reale di infezioni all’interno della popolazione.

Le attuali restrizioni, che vengono mantenute a un prezzo elevato, influenzano la libertà, la pace sociale e la sicurezza finanziaria dei cittadini in tutto il mondo e il livello di sofferenza aumenta ogni giorno.

In quale mondo viviamo, se su base a-professionale, i mezzi di sussistenza sono stati distrutti. Le persone con atteggiamenti critici sono discriminate nel dibattito pubblico e la censura di Internet è autorizzata a servire come un moderno mezzo di museruola. Le misure di RESTRIZIONE vengono disegnate all’infinito, in modo sproporzionato e molte persone si chiedono chi e quando ti compenserà per la qualità della tua vita rubata.

Quanto era “pulito“, cioè affidabile, l’isolamento di SARS-Cov-2 nei laboratori?

Diverse pubblicazioni affermano che i virus SARS-Cov-2 sono stati isolati nei laboratori di prova di tutto il mondo all’inizio del 2020, con l’ausilio di metodi per la coltura dei patogeni e che l ‘”accumulo” di singole sequenze geniche ottenute in questo modo ha permesso meglio di determinare se il virus in questione fosse presente. ma ciascuno di questi processi, che sono stati eseguiti in laboratori diversi, avrebbe dovuto essere eseguito e convalidato senza errori. Il fatto che molte di queste procedure di test siano state completate in modo errato mette in secondo piano la credibilità del lavoro accademico per mancanza di fondamenta. Soprattutto dal momento che errori così gravi sono stati persino ammessi pubblicamente, è sorprendente che i politici tedeschi abbiano reagito con moderazione a tali violazioni e con forza verso le restrizioni, mentre le voci critiche represse.

La base del comportamento democratico di un cittadino responsabile è fare uso del suo diritto di resistenza, quando si vede minacciato nella propria vita e nelle “membra“ istituzionali dal comportamento della politica, specialmente quando un virus, scarto umano, poco chiaro nel discorso contagiosità e relativamente innocuo capovolge il mondo.

Su quale base tecnica vengono attuate le attuali “misure di protezione” politiche?

Per quanto riguarda l’infezione o come si è comportata, sono necessarie la diagnosi di un medico e i sintomi corrispondenti. A questo proposito: poiché oltre l’85% delle “nuove infezioni corona” (positivi alla PCR) è falso positivo, e non si accorge nemmeno di essere presumibilmente infetta, mancano i requisiti di base per descrivere correttamente la situazione. Finché non c’è diagnosi medica, non c’è neanche una base tecnica per le misure da cui derivano le attuali “misure di protezione” politiche. Di conseguenza, il danno arrecato va quindi visto con il massimo scetticismo. Se non è nemmeno chiaro se sia presente un’effettiva infezione da SARS-CoV-2, così come scettiche sono le possibili modalità di trasmissione delle infezioni, sempre più oggetto di discussione tra esperti, si potrebbe aiutare la popolazione a tornare alla normalità.

Anna Blaszczyk

Politische „Schutzmaßnahmen“ in Zeiten der Pandemie- auf welcher Basis wird uns unsere Lebensgrundlage entzogen?

Wie fehleranfällig ist der PCR-Test und wie beeinflusst er dadurch die Statistik zu den Infektionszahlen?

Bekannterweise weißt der Test nur Nukleinsäuren nach, was bedeutet, dass nur „Trümmer“ des Virus im Körper nachgewiesen werden können, sprich, ob man zu irgendeinem Zeitpunkt infiziert war. Denn allein die „Trümmer“ eines Virus, sind für den Menschen eben nicht ansteckend. Die PCR-Primer, bzw. Probengestaltung von Prof. Drosten identifiziert Coronaviren der Sarbeco-Gruppe und damit auch SARS-CoV-2, allerdings nicht zuverlässig in dem Sinn, dass die PCR nur bei SARS-CoV-2 anschlägt, sondern je nach Vorgehen der Labore, erhalten wir zwischen 1,5-18% Falsch-positive Ergebnisse- eine immens hohe Fehlerquote. Aufgrechnet wären dies bei einer Fehlerquote von 18% auf 100.000 Testungen, 18.000 Falsch-positive Ergebnisse. Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus beruhen also folgerichtig auf einem hohen, fehlerhaften und exponentiell steigenden Wert in den Statistiken und sagt tatsächlich wenig über die realen Infektionszahlen innerhalb der Bevölkerung aus. Die aktuellen Beschränkungen, welche zu einem hohen Preis aufrecht erhalten werden, betreffen die soziale Freiheit, den sozialen Frieden, sowie die finanzielle Sicherheit der Bürger weltweit und der Leidensdruck steigt täglich. In welcher Welt leben wir, in der auf einer nicht fachlichen Grundlage, Existenzen zerstört wurden, Menschen mit kritischer Haltung in öffentlicher Debatte diskriminiert werden und Internetzensur als modernes Mittel für einen Maulkorb herhalten darf. Das Maßnahmen-Kaugummi wird endlos, auf unverhältnismäßige Weise gezogen und es fragen sich viele Menschen, wer und wann Ihnen Ihre gestohlene Lebensqualität entschädigen wird.

Wie sauber wurde bei der Isolation von SARS-Cov-2 in den Laboren gearbeitet?

Es geht aus diversen Publikationen hervor, dass bereits zum Anfang des Jahres 2020 SARS-Cov-2 Viren überall auf der Welt in Test-Laboren isoliert wurden. Mithilfe von Verfahren für eine Erregeranzucht, konnte durch die so gewonnene „Häufung“ von einzelnen Gensequenzen besser festgestellt werden, ob das gesuchte Virus dabei war. SARS-Cov-2 wurde zwar isoliert, allerdings hätte jedes dieser Verfahren welches in unterschiedlichen Laboren durchgeführt wurde, eigens fehlerfrei durchlaufen werden (validiert) müssen. Die Tatsache, dass diese Testverfahren zuhauf fehlerhaft abgeschlossen wurden, rückt die Glaubwürdigkeit wissenschaftlichen Arbeitens auf fehlender Grundlage ins Abseits. Zumal solche gravierenden Fehler sogar öffentlich zugegeben wurden, wundert es, dass die deutsche Politik auf derartige Verstöße milde waltend reagierte, jedoch kritische Stimmen in Bezug auf die daraus resultierenden Maßnahmen gerne aufs braune Abstellgleis gestellt werden. Grundlage demokratischen Verhaltens eines mündigen Bürger zeichnet aus, von seinem Recht des Widerstandes Gebrauch zu machen, wenn er sich durch das Verhalten der Politik an Leib und Leben bedroht sieht, vor allem dann, wenn ein vergleichsweise harmloses Virus die Welt auf den Kopf stellt.

Auf welcher fachlichen Grundlage werden die derzeitigen, politischen „Schutzmaßnahmen“ durchgeführt?

In Bezug auf die Infektion oder auch wie die Infektiosität sich bisher verhält, braucht es die ärztliche Diagnose und entsprechende Symptomatik. Insofern: Nachdem über 85% der „Corona-Neuinfektionen“ (PCR-Positive) nicht mal merken, dass sie angeblich infiziert sind, fehlt die Grundvoraussetzung um die Lage korrekt zu beschreiben. Solang die ärztliche Diagnose ausbleibt, gibt es keine fachliche Grundlage für die Maßnahmen, aus denen sich die derzeitigen politischen „Schutzmaßnahmen“ ableiten. Folgerichtig dürfte der angerichtete Schaden also mit äußerster Skepsis zu betrachten sein. Wenn nicht einmal klar ist, ob eine tatsächliche Infektion durch SARS-CoV-2 vorhanden ist, wäre womöglich der geschädigten Bevölkerung damit geholfen, zur Normalität zurückzukehren, was auch immer häufiger Gegenstand von Diskussionen unter Experten darstellt.

Anna Blaszczyk

Condividi