Roma: 10 senzatetto morti di freddo in due mesi

Dieci clochard morti in due mesi: da Montesacro la raccolta di coperte e abiti invernali. Il filo della solidarietà per aiutare chi vive per strada. Fino a venerdì 29 gennaio, in Municipio III, sarà possibile donare abiti invernali e coperte per le persone senza fissa dimora portandoli nella sede istituzionale di Piazza Sempione.

“I vestiti e le coperte raccolte saranno donate alle associazioni che si occupano dell’assistenza a quanti vivono per strada. Un piccolo, minuscolo segnale reso indispensabile dalla situazione contingente” – ha detto il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, ricordando come a Roma i clochard morti a causa del freddo siano stati quattro nelle ultime due settimane. Dieci da novembre. “Una silenziosa strage a cui dobbiamo rispondere, subito, con misure adeguate, come già più volte richiesto da questa amministrazione, e facendo pieno appello alla nostra umanità”.

Troppi morti per freddo sulle strade di Roma: “Raggi apra le stazioni metro”

“Apriamo stazioni metro e alberghi per i senzatetto” – Anche da piazza Sempione nei giorni scorsi si era levata la richiesta, già avanzata dalla Comunità di Sant’Egidio, di utilizzare per il ricovero dei senzatetto gli alberghi inutilizzati a causa dell’emergenza Covid-19, così come l’esigenza di aprire di notte le stazioni della metropolitana per consentire a chi vive in strada di trascorrere le ore più gelide in luoghi riparati. “Non si muore di freddo, si muore di indifferenza” – avevano scritto alcuni attivisti in presidio a stazione Conca d’Oro, il cui piazzale esterno di notte si trasforma in un vero e proprio dormitorio a cielo aperto.

Un’emergenza sociale che ha spinto il Municipio III ad aprire il centro anziani di Vigne Nuove, chiuso dal lockdown, ai senzatetto: una riconversione temporanea in centro di accoglienza per ospitare chi è costretto a vivere in strada. Otto posti che si aggiungono ai ventisei già disponibili nella struttura, operativa da due anni, in via Ottorino Gentiloni.

