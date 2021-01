Elena Sofia Ricci: “Di fronte ai negazionisti divento pazza”

“Di fronte ai negazionisti divento pazza. Ma come si fa?”, sospira Elena Sofia Ricci. “Mi fanno lo stesso effetto i critici del vaccino: informatevi, leggete, ci sono persino i video-tutorial che spiegano il meccanismo d’azione del vaccino attualmente in distribuzione”, aggiunge l’attrice, in un’intervista all’Adnkronos alla vigilia del ritorno su Rai1, dal 7 gennaio, con ‘Che Dio ci aiuti’, la fortunata fiction realizzata da Lux Vide per Rai Fiction, dove torna ad indossare il velo di suor Angela seppure nella nuova location di Assisi (per il personaggio un ritorno alle origini, nella città dove è cresciuta ed ha avuto la vocazione).

“Questa serie – sottolinea Elena Sofia Ricci – è molto in linea con quello che sta succedendo all’umanità: veniamo da oltre 20 anni di edonismo, abbiamo sviluppato un ego ipertrofico, ma questo virus che è stato un dittatore costringendoci a rinunciare ad alcune libertà per il bene della comunità, dovrebbe aiutarci a risvegliarci smettendo di percepirci solo come individui singoli. Dobbiamo avere rispetto di noi stessi ma anche della comunità. Dobbiamo restare in contatto con il resto del mondo, secondo una morale: nessuno si salva da solo. E ‘Che Dio ci aiuti’ in questo è sempre stata avanti: il senso del giusto, del buonsenso, della pietas, della carità e della comunità sono sempre stati temi presenti in questa serie e non solo grazie alla fede della protagonista ma anche rispetto alle domande che il mondo ti pone. Insomma, suor Angela parlerà anche ai negazionisti”. […] (di Antonella Nesi – ADNKRONOS)

Covid, il Nobel Luc Montagnier: “Non mi vaccinerò. Rischiamo di avere effetti assolutamente imprevedibili, per esempio tumori. Questo è il rischio quando si gioca agli apprendisti stregoni”

Condividi